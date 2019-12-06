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Анализ доказал «страшное»: в ДНК обнаружен смертельный вирус

Анализ доказал «страшное»: в ДНК обнаружен смертельный вирус

Источник фото: pixabay.com

Ветеринары Россельхознадзора подтвердили наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе на территории Анучинского района, сообщают «Вести:Приморье».

В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в районе ключа Копыткина на территории Анучинского района, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.

Отметим, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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