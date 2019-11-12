Приморские специалисты назвали, в чем обнаружили вирус африканской чумы свиней

В рамках мероприятий по недопущению распространения АЧС на территории Приморского края ФГБУ «Приморская МВЛ» в 2019 году проведено 2169 исследований

В 2019 году в рамках исполнения мероприятий по недопущению дальнейшего распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Приморского края ФГБУ «Приморская МВЛ» проведено 2169 мониторинговых исследований проб биологического материала от домашних свиней и диких кабанов на наличие вируса африканской чумы свиней, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в 2019 году в рамках исполнения мероприятий по недопущению распространения вируса (АЧС) на территории Приморского края исследовано:

- 1639 проб от домашних свиней (кровь, сыворотка крови, патматериал). По результатам ПЦР-исследований в 64 пробах обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней;

- 430 проб от диких кабанов (кровь, патматериал). По результатам ПЦР-исследований в 43 пробах обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней;

- 100 проб от мясной продукции и различных видов кормов для животных. По результатам ПЦР-исследований наличие ДНК вируса африканской чумы свиней не выявлено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]