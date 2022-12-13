"Болезнь протекает тяжело". Приморские врачи столкнулись с суперзаразной инфекцией

Врачи, которые приезжают на вызовы по жалобам на высокую температуру, говорят о резком всплеске числа заболевших ОРВИ в Приморье, сообщает "Вести: Приморье".

По словам медиков, болезнь протекает у пациентов непросто, даже тяжело. Особенно среди детей. Хотя высокая температура, недомогание, общая слабость наблюдаются среди заболевших взрослых. Вновь увеличивается нагрузка на поликлиническое звено.

При этом, как сообщили "Вестям: Приморье" в одном из медучреждений края, речь идет не о Covid-19, поскольку большинство тестов на эту инфекцию приходят отрицательные.

Тем времением, по данным управления Роспотребнадзора, в Приморском крае заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога на 52,5 %

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]