Во Владивостоке произошёл прорыв теплотрассы: кипяток заливает всю Луговую

Прорыв теплотрассы произошёл в районе дома по Новоивановской, 3 во Владивостоке. Горячая вода стекает прямо на площадь Луговую, где уже образуется целое озеро. Из центра города в сторону Луговой отрастает гигантская пробка.

Очевидцы сообщают, что «МЧС не пускают никого и никуда (видимо жителей дома - прим. ред), обвалилась уже часть откоса, большая вероятность, что начнут падать деревья и фонарные столбы»

Продолжаем следить за ситуацией.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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