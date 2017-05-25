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Фонтан кипятка бьет из-под земли на Ватутина
Во Владивостоке на улице Ватутина произошел прорыв теплотрассы, сообщают «Вести:Приморье».
На опубликованных в одном из приморских пабликов фото видно, как из-под асфальта бьет мощный фонтан горячей воды.
В комментариях очевидцы рассказывают, фонтан достигает высоты несколько метров.
«Кто то без света ,горячей воды и тепла ,а у кого то фонтан из горячей воды шедеврально».
Ранее в пабликах обратились к водителю внедорожника с просьбой убрать авто с места, где оно было припарковано. Именно там и произошел порыв. Вероятнее всего, водитель успел перепарковать свой авомобиль.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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