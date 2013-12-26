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Готовьтесь к пробке: прорыв трубы может остановить движение (видео)
Под мостом в районе Некрасовского путепровода произошел прорыв трубы, сообщают пользователи whatsapp «Вести:Приморье». Фонтан бьет на несколько метров в высоту. Зрелище завораживает автомобилистов, которые могут создать пробку на данном участке.
Из-за прорыва трубы из-под асфальта вырвался огромный столб кипятка и окатил проезжающие машины.
"Машины притормаживают, стоит приготовиться к пробке", отметила автор присланного в редакцию видео.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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