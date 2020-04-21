Огромный фонтан воды взвился над микрорайоном Владивостока (видео)

Утром 21 апреля во Владивостоке, в районе дома по адресу Адмирала Горшкова, 4 произошел прорыв трубы. Фонтан воды в 10 метров высотой заливает микрорайон прямо в эти минуты, сообщают подписчики WhatsApp "Вести:Приморье"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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