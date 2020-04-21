Сегодня, 11:46
Огромный фонтан воды взвился над микрорайоном Владивостока (видео)
Утром 21 апреля во Владивостоке, в районе дома по адресу Адмирала Горшкова, 4 произошел прорыв трубы. Фонтан воды в 10 метров высотой заливает микрорайон прямо в эти минуты, сообщают подписчики WhatsApp "Вести:Приморье"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: