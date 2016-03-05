"Бесплатная автомойка": мощный фонтан воды бьет на оживленную трассу в Приморье

Фонтан воды бьет прямо на оживленную трассу в Приморье.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control_dalas, 21 августа прорвало водопроводную трубу в районе Химии в Дальнегорске.

Мощный фонтан воды бьет прямо на оживленную трассу, по которой едут автомобили.

"Бесплатная автомойка", - шутят атвтолюбители.

Видео - dps_control_dalas

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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