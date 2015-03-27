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Водопроводную трубу прорвало во Владивостоке
Клубы пара вырываются из-под асфальта в районе остановки общественного транспорта Школьная, - сообщает "Вести: Приморье". По словам очевидцев, там прорвало водопроводную трубу.
Автомобилистам следует соблюдать осторожность во время движения по данному участку дороги.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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