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Водопроводную трубу прорвало во Владивостоке

Водопроводную трубу прорвало во Владивостоке

Источник фото: _dps_vdk

Клубы пара вырываются из-под асфальта в районе остановки общественного транспорта Школьная, - сообщает "Вести: Приморье". По словам очевидцев, там прорвало водопроводную трубу.

Автомобилистам следует соблюдать осторожность во время движения по данному участку дороги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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