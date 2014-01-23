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Вчера, 17:13
 

Крупную течь на водоводе обнаружил житель Владивостока во время прогулки

Крупную течь на водоводе обнаружил житель Владивостока во время прогулки

Фото: Vl.ru

Сегодня, 11 января, жители Владивостока обнаружили прорыв трубы под мостом на Второй Речке, откуда под напором бьет холодная вода. Примодоканал, как ответственная за участок сети организация, собирается провести ремонт только 13-14 января.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, порыв трубопровода без теплоизоляции обнаружил местный житель во время прогулки днем 11 января.

«Я просто шел, гулял под мостом, как вдруг увидел повреждение и струю воды, бьющую под сильным напором. Щель на ней примерно 10 см, вокруг трубы видна изморозь и сосульки. Никаких рабочих на месте нет», - сообщил горожанин.

Городские службы в курсе ситуации — повреждения выявлены на сетях Примводоканала.

Водоснабжащющая организация первоначально собиралась заняться ремонтом 10 января. Но из-за того, что под отключение от холодной воды попадет большое количество домов Советского района, во избежание ограничения подачи ХВС на выходные, было решено перенести работы на 13 и 14 января. По этой причине вода продолжает вытекать из трубы в настоящее время.

11 и 12 января «Приморский водоканал» не собирается отключать от холодной воды район Второй Речки.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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