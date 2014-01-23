Крупную течь на водоводе обнаружил житель Владивостока во время прогулки
Сегодня, 11 января, жители Владивостока обнаружили прорыв трубы под мостом на Второй Речке, откуда под напором бьет холодная вода. Примодоканал, как ответственная за участок сети организация, собирается провести ремонт только 13-14 января.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, порыв трубопровода без теплоизоляции обнаружил местный житель во время прогулки днем 11 января.
«Я просто шел, гулял под мостом, как вдруг увидел повреждение и струю воды, бьющую под сильным напором. Щель на ней примерно 10 см, вокруг трубы видна изморозь и сосульки. Никаких рабочих на месте нет», - сообщил горожанин.
Городские службы в курсе ситуации — повреждения выявлены на сетях Примводоканала.
Водоснабжащющая организация первоначально собиралась заняться ремонтом 10 января. Но из-за того, что под отключение от холодной воды попадет большое количество домов Советского района, во избежание ограничения подачи ХВС на выходные, было решено перенести работы на 13 и 14 января. По этой причине вода продолжает вытекать из трубы в настоящее время.
11 и 12 января «Приморский водоканал» не собирается отключать от холодной воды район Второй Речки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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