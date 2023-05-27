27 мая во Владивостоке находится член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин

27 мая во Владивостоке находится член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на официальный телеграм-канал Представительства МИД России во Владивостоке.

Предусмотрены его переговоры с Губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко, деловая и культурная программа.

Ранее в Москве Чэнь Вэньцин провел встречу с секретарем российского Совета безопасности Николаем Патрушевым, в Иркутске - с губернатором области Игорем Кобзевым.

"Мы твердо поддерживаем друг друга в деле защиты коренных интересов. Вместе мы все выдержим".





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]