Путин встретится Си Цзиньпином в Пекине в октябре

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о планах Путина в октябре провести в Пекине переговоры с Си Цзиньпином, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре могут провести переговоры в Пекине, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.

"В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс - один путь", - сказал он.

Вчера состоялась встреча главы МИД России и его коллеги из Китая. Ван И провел переговоры и с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Китайские власти будут оказывать поддержку России не только при осуществлении двустороннего сотрудничества, но и в многосторонних форматах международного взаимодействия - заявил Ван И на встрече с Патрушевым.

Кроме того, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, руководитель канцелярии Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И и секретарь Совета национальной безопасности Монголии Жадамбын Энхбаяр провели в Москве трехсторонние консультации по безопасности.

Патрушев обратил внимание, что отношения Москвы и Пекина базируются на принципах уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержке на международной арене, и они "самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре".

"Такой настрой был неоднократно подтвержден на высшем уровне, в том числе в совместном заявлении наших государств по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта текущего года", - указал секретарь Совбеза РФ.

Ранее информацию о подготовке Владимира Путина к участию в китайском октябрьском форуме «Один пояс, один путь» подтверждали в Кремле и Совете федерации, однако подчеркивалось, что формат присутствия главы государства на мероприятии пока не определен.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.

В марте Си Цзиньпин посетил Россию, что стало первым иностранным визитом после его переизбрания на третий срок и после отмены в Китае ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]