23–24 мая Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом

В Пекине запланирована встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на телеграм-канал Правительства Российской Федерации.

Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.

Михаил Мишустин также посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме. В мероприятии примут участие руководители ведущих компаний России и Китая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]