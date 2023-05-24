Михаил Мишустин прибыл в Пекин

В столице КНР Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин принял участие в российско-китайских переговорах и встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, посетит университет Цинхуа, сообщают "Вести: Приморья" со ссылкой на официальный телеграм-канал Правительства Российской Федерации.

На ближайшее время запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян поблагодарил Михаила Мишустина за участие в прошедшем Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае. Это мероприятие стало крупнейшим по количеству участников.

Китай намерен поддерживать взаимодействие бизнес-сообщества двух стран и продолжать налаживать взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, будет продолжена работа по выполнению договоренностей, достигнутых на встрече Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Ли Цян отметил перспективы развития сотрудничества двух стран, особо выделив стремительное увеличение объемов взаимной торговли,

показатели роста которой в этом году достигли свыше 40%.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что сегодня отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне и характеризуются уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усилившейся турбулентностью на международной арене, незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада.

Принятые в марте Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств развернута скоординированная работа по выполнению этих договоренностей.

Торгово-экономическое сотрудничество между странами развивается успешно. В прошлом году взаимный товарооборот вырос почти на треть, почти до 190 млрд долларов. В марте объем торговли увеличился еще на четверть по сравнению с аналогичным периодом – до 52 млрд долларов.

70% трансграничных расчетов проводится в национальных валютах – российских рублях и китайских юанях.

Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай. Растет экспорт природного газа, угля, электроэнергии. Активно расширяется взаимодействие в области мирного атома.

В прошлом году запущено движение по автомобильному и железнодорожному мостовым переходам через реку Амур, развивается приграничная инфраструктура, необходимая для увеличения грузоперевозок и дальнейшего роста торговли между Россией и Китаем.

Открываются новые возможности для углубления кооперации в таких высокотехнологичных сферах, как авиастроение, судостроение, станкостроение, машиностроение, космические исследования.

В совместных проектах участвует большинство регионов России и провинций Китая. Это важно для создания новых точек экономического роста и повышения благосостояния людей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]