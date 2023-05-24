Михаил Мишустин прибыл в Пекин
В столице КНР Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин принял участие в российско-китайских переговорах и встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, посетит университет Цинхуа, сообщают "Вести: Приморья" со ссылкой на официальный телеграм-канал Правительства Российской Федерации.
На ближайшее время запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян поблагодарил Михаила Мишустина за участие в прошедшем Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае. Это мероприятие стало крупнейшим по количеству участников.
Китай намерен поддерживать взаимодействие бизнес-сообщества двух стран и продолжать налаживать взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, будет продолжена работа по выполнению договоренностей, достигнутых на встрече Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.
Ли Цян отметил перспективы развития сотрудничества двух стран, особо выделив стремительное увеличение объемов взаимной торговли,
показатели роста которой в этом году достигли свыше 40%.
В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что сегодня отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне и характеризуются уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усилившейся турбулентностью на международной арене, незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада.
Принятые в марте Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств развернута скоординированная работа по выполнению этих договоренностей.
Торгово-экономическое сотрудничество между странами развивается успешно. В прошлом году взаимный товарооборот вырос почти на треть, почти до 190 млрд долларов. В марте объем торговли увеличился еще на четверть по сравнению с аналогичным периодом – до 52 млрд долларов.
70% трансграничных расчетов проводится в национальных валютах – российских рублях и китайских юанях.
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай. Растет экспорт природного газа, угля, электроэнергии. Активно расширяется взаимодействие в области мирного атома.
В прошлом году запущено движение по автомобильному и железнодорожному мостовым переходам через реку Амур, развивается приграничная инфраструктура, необходимая для увеличения грузоперевозок и дальнейшего роста торговли между Россией и Китаем.
Открываются новые возможности для углубления кооперации в таких высокотехнологичных сферах, как авиастроение, судостроение, станкостроение, машиностроение, космические исследования.
В совместных проектах участвует большинство регионов России и провинций Китая. Это важно для создания новых точек экономического роста и повышения благосостояния людей.