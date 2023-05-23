Михаил Мишустин прибыл в Китай

В Шанхае у трапа самолета Председателя Правительства встретили чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов, а также чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, сообщают "Вести:Приморье" с ссылкой на официальный телеграм-канал Правительство Российской Федерации.

В ходе рабочего визита Михаил Мишустин примет участие в заседании Российско-Китайского бизнес-форума, посетит Шанхайский НИИ нефтехимии, проведет встречи с президентом Нового банка развития БРИКС и представителями российских деловых кругов.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]