Михаил Мишустин в Китае встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф

В начале выступления глава правительства передал поздравление от Президента РФ Владимира Путина с назначением Дилмы Роуссефф на должность главы созданного странами БРИКС Нового банка развития. Председатель Правительства отметил значимые результаты в социально-экономическом развитии и повышении благосостояния граждан, которых ей удалось добиться на посту президента Бразилии, сообщают "Вести:Приморья" со ссылкой на официальный телеграм-канал Правительства Российской Федерации.

«Уверен, что под вашим руководством Новый банк развития сможет успешно выполнять возложенные на него функции. Это в первую очередь необходимо для повышения международного авторитета банка, расширения операционной деятельности, в том числе и в нашей стране», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Защита торгово-экономических связей межгосударственного объединения от влияния санкций со стороны недружественных стран является одной из главных целей организации.

Эффективное функционирование банка будет способствовать:

🔺дальнейшему укреплению экономического и инвестиционного взаимодействия в формате БРИКС;

🔺продвижению перспективных проектов в торговле, энергетике, высоких технологиях, транспортно-логистической инфраструктуре;

🔺созданию новых точек роста национальных экономик государств «пятерки».

🗓В 2024 году Россия займет место председателя БРИКС, поставив перед собой задачу повысить роль организации в решении международных и региональных проблем, формировании справедливого и демократического многополярного мира.

В рамках встречи также приняли участие глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]