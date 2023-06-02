Голосование по выбору места для скульптуры Бабы Яги запустила мэрия Владивостока

Мэрия Владивостока предлагает гражданам решить, где в городе появится скульптура Бабы Яги. С инициативой установить бронзовую фигуру сказочного персонажа выступила компания "Галамарт", сообщают "Вести:Приморье", об этом идет обсуждение в сети.

Опрос проводится до 13 июня на портале Госуслуги "Общественное голосование". На выбор четыре территории, где могла бы появиться Баба Яга: пешеходная зона улицы Адмирала Фокина, сквер Театральный (две локации) и пешеходная часть в районе улицы Светланской, 15.

Памятник городу достался бесплатно, бывший главный художник Владивостока Павел Шугуров считает, что от такого подарка не стоит отказываться – вот только места для него выбраны неудачно.

Всего для голосования предлагаются четыре территории. Две из них – в Театральном сквере, где уже стоит памятник Высоцкому и офицеру Сергею Лазо, одна на улице Фокина, а ещё одна – напротив здания правительства Приморья.

Ранее Баба-яга от компании ООО «Галамарт» была установлена в Москве, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Самаре. Скульптуры отличаются лишь небольшими деталями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]