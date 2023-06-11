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Северокорейские ученые считают, подрыв Каховской ГЭС сродни диверсии на "Северном потоке"

Северокорейские ученые считают, подрыв Каховской ГЭС сродни диверсии на "Северном потоке"

Ученые КНДР считают, что за подрывом Каховской ГЭС стоят США и киевский режим. Сценарий подрыва столь мощного гидроэнергетического сооружения абсолютно идентичен инциденту, случившемуся в прошлом году на газопроводе «Северный поток», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

По мнению сотрудника Института по изучению международных вопросов КНДР О Сон Чжина, произошедший 6 июня серьезный инцидент подрыва плотины Каховской ГЭС, расположенной в низовье реки Днепр, вызывает большую тревогу и озабоченность международного сообщества.

Взрыв плотины изнутри - профанация

В результате серьезного разрушения большинства задвижек плотины Каховской ГЭС и неконтролируемого сброса воды из водохранилища ниже по течению уровень воды реки Днепр уже превысил 10 метров, подтоплены тысячи жилых домов, а более 20 тыс. жителей стали пострадавшими от наводнения.

Международное сообщество, оценивая, что разрушение главной плотины, которая снабжала этот район, называющийся одним из трех хлебородных краев в мире, питьевой водой и водой для ведения сельского хозяйства, может привести к серьезной гуманитарной катастрофе, разрушению экологической обстановки и росту цен на зерновые в мире, выразило глубокую озабоченность.

Но в то время, когда весь мир беспокоится о человеческих жертвах и материальном  ущербе из-за разрушения плотины, Запад, в том числе Украина и США, гнусно пытается возложить полную ответственность за происшедшее на Россию.

Власти Зеленского утверждают, что Россия подорвала плотину Каховской ГЭС изнутри, и пытаются возложить ответственность за разрушение плотины на Россию. А СМИ США и Запада распространяют абсурдную дезинформацию, что данный инцидент Россия совершила намеренно с целью сдерживания контратаки вооруженных сил Украины, которая ожидалась на Юге.

Но шила в мешке не утаишь. Пусть Зеленский и любит блефовать, но и он признался, что «хотя разрушена плотина, это не окажет никакого влияния на возвращение нами территории», тем самым они дезавуирует свои утверждения, согласно которым Россия подорвала плотину в целях задержания наступления вооруженных сил Украины.

На самом деле, по мнению корейского ученого  О Сон Чжина, так называемая контратака вооруженных сил Украины, о которой шумит киевская клика, не на столько угрожала позициям России, чтобы пришлось подрывать плотину, которая и так находилась в ее руках.

Подрыв не помог контрнаступу

Несколько дней назад войска Украины начали крупномасштабные наземные наступления, каждый день они теряют тысячи военнослужащих и большую часть боевой техники, в том числе десятки танков и других боевых бронированных машин, не говоря о том, что прорыве оборонительной линии вооруженных сил РФ не произошло. Это лишь свидетельствует, что так называемая контратака, о которой клика Зеленского заявляла, которую очень долго и последовательно готовили при военной поддержке США и Запада, не избежит  ужасного для украинской стороны срыва, потому что ежедневно сталкивается с неодолимой оборонительной линией героической Российской армии.

В такой обстановке нельзя трактовать утверждения властей Киева и Запада как вздор, ничего не имеющий общего с действительностью. Сложно поверить, что Россия своими руками затопила с трудом сооруженные мощные оборонительные зоны, решив таким образом встретить контратаку ВСУ.

«Напротив можно сделать обратный вывод: совершение властями Зеленского такого крупнейшего преступления под покровительством США предусматривало, что подрыв плотины парализует систему снабжения Крыма питьевой водой, а мирные жители районов, вошедших в состав России, понесут огромные материальные ущербы», - уверен О Сон Чжин.

Корейский ученый обращает внимание на тот факт, что в день разрушения плотины Каховской ГЭС, американская газета «Вашингтон пост» сообщила, что за три месяца до того момента, когда из-за неясного взрыва на дне Балтийского моря разрушены газопроводы «Северных потоков», ЦРУ уже были в курсе плана взрыва газопроводов украинской группой специального назначения. Разве это случайность? Наоборот это служит неопровержимым свидетельством мнения международного сообщества о том, что США и Украина стоят за инцидентом взрыва газопроводов «Северных потоков», которые снабжали Западную Европу российским природным газом.

Если учесть гнусный замысел Украины, пытающейся всякими средствами и методами навесить на Россию ярлык военного преступника, и намерению России, регулирующей интенсивность военной операции для того, чтобы мирное население не понесло ущерба, вполне ясно, кто именно заинтересуется нынешним инцидентом поистине гуманитарной катастрофы.

Каховская ГЭС – вторая трагедия, инсценированная США и Украиной

Итак, инцидент подрыва плотины Каховской ГЭС является всего лишь очередным сфабрикованным и реализованными силами США и Украины инцидентом, вторым после подрыва «Северного потока», нацеленным на то, чтобы свалить ответственность за гуманитарную катастрофу на Россию и создать благоприятную военно-политическую обстановку для «контратаки» Украины.

Все эти факты еще раз, по мнению ученых КНДР, свидетельствуют всему миру о том, что именно клика Зеленского является бандитской шайкой, которая для поддержания остатка своей политической жизни без колебаний жертвует жизнью невинного мирного населения.

О Сон Чжин высказывает точку зрения, что вполне позволительно считать, что ответственность за все будущие возможные неожиданные события в связи с украинским кризисом в любом случае лежит на украинских властях и США. Как бы США и власти Зеленского ни пытались путать правду и ложь, они не могут отвлекать от себя строгое внимание международного сообщества.

Античеловеческие бесчинство США и властей Киева, которые стали творцами столь серьезной гуманитарной катастрофой, непременно должно быть осуждено. А клика Зеленского, которая под покровительством внешних сил привела судьбу страны и нации к войне, непременно попадет в «Ноев потоп», где найдет свой конец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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