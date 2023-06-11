Северокорейские ученые считают, подрыв Каховской ГЭС сродни диверсии на "Северном потоке"

Ученые КНДР считают, что за подрывом Каховской ГЭС стоят США и киевский режим. Сценарий подрыва столь мощного гидроэнергетического сооружения абсолютно идентичен инциденту, случившемуся в прошлом году на газопроводе «Северный поток», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

По мнению сотрудника Института по изучению международных вопросов КНДР О Сон Чжина, произошедший 6 июня серьезный инцидент подрыва плотины Каховской ГЭС, расположенной в низовье реки Днепр, вызывает большую тревогу и озабоченность международного сообщества.

Взрыв плотины изнутри - профанация

В результате серьезного разрушения большинства задвижек плотины Каховской ГЭС и неконтролируемого сброса воды из водохранилища ниже по течению уровень воды реки Днепр уже превысил 10 метров, подтоплены тысячи жилых домов, а более 20 тыс. жителей стали пострадавшими от наводнения.

Международное сообщество, оценивая, что разрушение главной плотины, которая снабжала этот район, называющийся одним из трех хлебородных краев в мире, питьевой водой и водой для ведения сельского хозяйства, может привести к серьезной гуманитарной катастрофе, разрушению экологической обстановки и росту цен на зерновые в мире, выразило глубокую озабоченность.

Но в то время, когда весь мир беспокоится о человеческих жертвах и материальном ущербе из-за разрушения плотины, Запад, в том числе Украина и США, гнусно пытается возложить полную ответственность за происшедшее на Россию.

Власти Зеленского утверждают, что Россия подорвала плотину Каховской ГЭС изнутри, и пытаются возложить ответственность за разрушение плотины на Россию. А СМИ США и Запада распространяют абсурдную дезинформацию, что данный инцидент Россия совершила намеренно с целью сдерживания контратаки вооруженных сил Украины, которая ожидалась на Юге.

Но шила в мешке не утаишь. Пусть Зеленский и любит блефовать, но и он признался, что «хотя разрушена плотина, это не окажет никакого влияния на возвращение нами территории», тем самым они дезавуирует свои утверждения, согласно которым Россия подорвала плотину в целях задержания наступления вооруженных сил Украины.

На самом деле, по мнению корейского ученого О Сон Чжина, так называемая контратака вооруженных сил Украины, о которой шумит киевская клика, не на столько угрожала позициям России, чтобы пришлось подрывать плотину, которая и так находилась в ее руках.

Подрыв не помог контрнаступу

Несколько дней назад войска Украины начали крупномасштабные наземные наступления, каждый день они теряют тысячи военнослужащих и большую часть боевой техники, в том числе десятки танков и других боевых бронированных машин, не говоря о том, что прорыве оборонительной линии вооруженных сил РФ не произошло. Это лишь свидетельствует, что так называемая контратака, о которой клика Зеленского заявляла, которую очень долго и последовательно готовили при военной поддержке США и Запада, не избежит ужасного для украинской стороны срыва, потому что ежедневно сталкивается с неодолимой оборонительной линией героической Российской армии.

В такой обстановке нельзя трактовать утверждения властей Киева и Запада как вздор, ничего не имеющий общего с действительностью. Сложно поверить, что Россия своими руками затопила с трудом сооруженные мощные оборонительные зоны, решив таким образом встретить контратаку ВСУ.

«Напротив можно сделать обратный вывод: совершение властями Зеленского такого крупнейшего преступления под покровительством США предусматривало, что подрыв плотины парализует систему снабжения Крыма питьевой водой, а мирные жители районов, вошедших в состав России, понесут огромные материальные ущербы», - уверен О Сон Чжин.

Корейский ученый обращает внимание на тот факт, что в день разрушения плотины Каховской ГЭС, американская газета «Вашингтон пост» сообщила, что за три месяца до того момента, когда из-за неясного взрыва на дне Балтийского моря разрушены газопроводы «Северных потоков», ЦРУ уже были в курсе плана взрыва газопроводов украинской группой специального назначения. Разве это случайность? Наоборот это служит неопровержимым свидетельством мнения международного сообщества о том, что США и Украина стоят за инцидентом взрыва газопроводов «Северных потоков», которые снабжали Западную Европу российским природным газом.

Если учесть гнусный замысел Украины, пытающейся всякими средствами и методами навесить на Россию ярлык военного преступника, и намерению России, регулирующей интенсивность военной операции для того, чтобы мирное население не понесло ущерба, вполне ясно, кто именно заинтересуется нынешним инцидентом поистине гуманитарной катастрофы.

Каховская ГЭС – вторая трагедия, инсценированная США и Украиной

Итак, инцидент подрыва плотины Каховской ГЭС является всего лишь очередным сфабрикованным и реализованными силами США и Украины инцидентом, вторым после подрыва «Северного потока», нацеленным на то, чтобы свалить ответственность за гуманитарную катастрофу на Россию и создать благоприятную военно-политическую обстановку для «контратаки» Украины.

Все эти факты еще раз, по мнению ученых КНДР, свидетельствуют всему миру о том, что именно клика Зеленского является бандитской шайкой, которая для поддержания остатка своей политической жизни без колебаний жертвует жизнью невинного мирного населения.

О Сон Чжин высказывает точку зрения, что вполне позволительно считать, что ответственность за все будущие возможные неожиданные события в связи с украинским кризисом в любом случае лежит на украинских властях и США. Как бы США и власти Зеленского ни пытались путать правду и ложь, они не могут отвлекать от себя строгое внимание международного сообщества.

Античеловеческие бесчинство США и властей Киева, которые стали творцами столь серьезной гуманитарной катастрофой, непременно должно быть осуждено. А клика Зеленского, которая под покровительством внешних сил привела судьбу страны и нации к войне, непременно попадет в «Ноев потоп», где найдет свой конец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]