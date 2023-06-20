Цены на телевизоры в России снизились на 20-50%

К началу нынешнего лета цены на телевизоры в России заметно снизились сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Известия».

Это подтверждают розничные продавцы, а также Минпромторг. Подешевели в первую очередь устройства с диагональю экрана 55–65 дюймов, отмечают в ведомстве. Уменьшение стоимости некоторых моделей составило от 20 до 50%, утверждают участники рынка. В этом году цены стали ощутимо ниже из-за «перезатоваривания» в этом сегменте, добавили они.

Телевизоры с уценкой

В мае — начале июня этого года в РФ существенно снизились цены на телевизоры по сравнению с предыдущими месяцами. В некоторых случаях они уменьшились чуть ли не в разы. Например, 55–65-дюймовые устройства, которые ранее продавали за 45–60 тыс. рублей, подешевели вдвое, утверждает он.

Минпромторг отмечает уменьшение стоимости телевизоров, в первую очередь моделей с диагональю 55 - 65 дюймов. Это в том числе связано с заменой Samsung, LG и других на отечественные и китайские бренды.

— Можно отметить, что в значительной степени выросло предложение российских торговых марок, которые продвигаются крупными маркетплейсами и ритейлерами, что также повлияло на снижение цены, указывают в Минпромторге.

На удешевление влияет растущий интерес к более экономичным устройствам китайских брендов (Xiaomi, Haier,TCL и Hisense), а также к моделям с отечественными программными оболочками.

Продавцы и дистрибуторы электроники также официально объясняют снижение цен сезонным фактором. Телевизоры — это габаритный и низкомаржинальный товар, поэтому сейчас существенные скидки предлагают как крупные ритейлеры, так и небольшие игроки рынка.

Китайский телесезон

Сейчас действительно можно говорить о некотором затоваривании этого рынка: чтобы быстрее их продать, рознице приходится делать значительные скидки. Не секрет, что сейчас ритейл работает в экстремальном режиме: партии товаров из-за проблем с логистикой и проведением платежей доходят не тогда, когда их ждут и когда есть на них спрос, отмечает эксперты.

Спрос на телевизоры повышается перед Новым годом, а к лету он уменьшается. Вместе с тем повышается спрос на устройства китайских производителей, например TCL, Viomi, ChiQ, Haier, и снижении доли южнокорейских изготовителей. Доля Samsung на рынке в натуральном выражении сократилась с 19,4 до 5,3%, LG - с 18,4 до 4,5%.

По оценкам участников рынка , за I квартал этого года в целом на российском рынке было реализовано около 2 млн телевизоров, что превысило показатели прошлого года более чем на 15%. Увеличивается интерес к небольшим моделям с диагональю от 32 до 45 дюймов: этот сегмент занимает около 60% продаж в количественном выражении. В этом сегменте невелика доля производителей из Китая, СНГ и собственных торговых марок российских компаний.

Растет интерес и к устройствам с большими экранами диагональю 45–60 дюймов: такие модели занимают примерно треть от штучных продаж. Спрос в этом сегменте успешно удовлетворяют ведущие китайские производители.

Сейчас запасов телевизоров в России хватит примерно полгода торговли, хотя до пандемии они, как правило, закладывались из расчета на три-четыре месяца, утверждают аналитики рынка. Перезатоваривание телевизорам в России связано еще и с перенасыщением китайского рынка в этом сегменте.

Уход из России Samsung и LG позитивно повлиял на продажу телевизоров неизвестных ранее брендов, заключают эксперты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]