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Две лодки класса "Дракон" перевернулись на гонке во Владивостоке. Кто же победил?

Две лодки класса "Дракон" перевернулись на гонке во Владивостоке. Кто же победил?

Две лодки класса «дракон» перевернулись сегодня во время соревнований по гребле среди любителей в акватории Спортивной гавани, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на телеграм-канал "Город В".

Никто не пострадал.

По данным администрации Владивостока, в этом году заявки подали более 50 предприятий, вузы и общественные организации, за звание чемпионов сражались 29 команд. Первое место заняла команда ДВФУ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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