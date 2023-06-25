Две лодки класса "Дракон" перевернулись на гонке во Владивостоке. Кто же победил?

Две лодки класса «дракон» перевернулись сегодня во время соревнований по гребле среди любителей в акватории Спортивной гавани, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на телеграм-канал "Город В".

Никто не пострадал.

По данным администрации Владивостока, в этом году заявки подали более 50 предприятий, вузы и общественные организации, за звание чемпионов сражались 29 команд. Первое место заняла команда ДВФУ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]