Житель приморского поселка Трудовое из огнемета поджег человека и пробил стрелой шею соседке

На территории СНТ «ДЭПСС», п. Трудовое велись работы по выявлению хищения электроэнергии. Это не устроило жителя дома, он применил самодельный огнемет и ружье для подводной охоты, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на телеграм-канал Svodka25.

После того, как экскаватор, направленный на проверку хищения электроэнергии, выкопал левый кабель у одного дома, хозяин строения выбежал с самодельным огнеметом. Сначала он зажег его, а затем, когда другой гражданин пытался его успокоить, включил устройство. Сосед моментально вспыхнул под крики свидетелей. Его начали тушить и срывать одежду.

«В этой суматохе нападавший подошел со спины к председателю СНТ с ружьем для подводной охоты и нацелил выстрел,ить ей в спину. Когда это увидели, закричали, и ее муж, стоявший рядом, попытался супругу. В этот момент нападающий выстрелил и пробил стрелой шею женщине насквозь», – сообщают очевидцы.

Пока вызывали скорую и полицию, его жена залила газом людей, его удерживающих, и они скрылись в доме. Но его все же повалили и скрутили и передали в руки правоохранительных органов.

Сообщается, что парень, подожженный из огнемета очень сильно пострадал, состояние тяжелое. У девушки операция, состояние неизвестно.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru