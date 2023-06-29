«Дети Приморья»: на спортивные игры в новой парадной форме

Первые международные спортивные игры «Дети Приморья» во Владивостоке готовятся к своему открытию. Новую парадную спортивную форму вручил юным атлетам глава города Константин Шестаков, сообщают «Вести:Приморье». Торжественная церемония прошла в администрации Владивостока.

«Впереди у вас серьезное спортивное событие, где вы сможете показать свое мастерство, которое получено благодаря многолетним упорным тренировкам. Здесь можно и нужно проявить лучшие качества – волю к победе, командную сплоченность, - обратился к ребятам глава города. – Надеюсь, многие из вас станут победителями и взойдут на пьедестал. Вас ожидают по-настоящему серьезное соперничество – к нам приедут сильные команды со всего Приморья, из других регионов России, а также Белоруссии и Китая. Остается пожелать вам спортивной удачи!»

Парадную брендированную форму, специально разработанную для сборной Владивостока, получили 53 спортсмена, а также тренерский состав.

Приморские спортсмены-юниоры примут участие в соревнованиях по всем 11-ти видам спорта, заявленным в МСИ «Дети Приморья»: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, самбо, спортивная борьба, тяжелая атлетика.

В сборную города вошли ребята от 13 до 16 лет, они уже показали достойные результаты в серии отборочных состязаний разного уровня. Среди них – воспитанники различных муниципальных спортивных школ города, федераций и спортивных клубов.

Первые международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля. В них примут участие около 1,5 тысяч спортсменов. Игры пройдут на спортивных объектах Владивостока – в ДВФУ, на стадионе «Динамо», в СК «Олимпиец», «Молодежный», «Восток-Спорт».

Торжественная церемония открытия игр пройдет 2 июля на стадионе «Динамо».

Вся информация об играх «Дети Приморья» - Все новости об играх – на сайте www.vladivostok2023.com и в соцсетях «ВКонтакте» и «Телеграм».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]