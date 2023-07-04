«Вести: Приморье» представляют TOP – 5 собственных новостей и видеорепортажей за неделю

«Вести: Приморье» представляют TOP – 5 собственных хитовых новостей и видеорепортажей на всех медиаплощадках телерадиокомпании.

На официальном сайте «Вести: Приморье», телеграм-канале «Вести: Приморье», сообществе «ВКонтакте», сообществе «Одноклассники», дзен-канале «Вести: Приморье» абсолютными лидерами, вошедшими в TOP-5 с 23 июня по 29 июня 2023 года, стали следующие медиатексты и видео:

1. Министр образования Приморья будет сдавать ЕГЭ – 33066 просмотров.

2. Гарпун в шее женщины, мужчина с жуткими ожогами: Разборки соседей напугали Приморье – 22184 просмотра.

3. Тропа Женьшеня: Приморцам предлагают "постучаться" к медведю - 10206 просмотров.

4. В Приморье за месяц утонули 8 детей – 9904 просмотра.

5. Бронзовых Борцов одели в строительные леса до сентября – 9991 просмотр.

Подписчики сообщества «Вести: Приморье» - «ВКонтакте» обратили свое внимание на такие новости и видеорепортажи:

1. Покушение на двойное убийство с особой жестокостью общеопасным способом. В посёлке Трудовое произошёл конфликт между соседями. В ход пошёл огонь, газ и ружьё для подводной охоты.– 4188 просмотров.

2. В Спасске-Дальнем взимали плату за пользование площадкой физкультурно-оздоровительного комплекса – 3142 просмотров.

3. Тренер занимался с детьми на внутриквартальной дороге. Была ли реальная угроза для детей – 3049 просмотров.

4. Погода шалит на Дальнем Востоке Примгидромет не ошибся с прогнозами - в Приморье льют дожди – 2716 просмотров.

5. Катерина и Диомид Челюскин вернулись в родные бескрайние воды – 2061 просмотр.

Подписчики сообщества «Вести: Приморье» - «Одноклассники» отдали предпочтение указанным ниже новостям и видеорепортажам:

1. Гарпун в шее женщины, мужчина с жуткими ожогами: Разборки соседей напугали Приморье –2129 просмотров.

2. Погода шалит на Дальнем Востоке. Примгидромет не ошибся с прогнозами - в Приморье льют дожди – 1932 просмотра.

3. Ракеты выпущены с корвета «Резкий» по противнику в Тихом океане – 1492 просмотра.

4. В Приморье за месяц утонули 8 детей – 1458 просмотров.

5. "Драконы" во Владивостоке летали по Спортивной гавани - 1312 просмотров.

Благодарим подписчиков телеграм-канала «Вести:Приморье», для себя они выбрали следующие посты:

1. Министр образования Приморья будет сдавать ЕГЭ - 31400 просмотров.

2. Город для жизни, город для отдыха: главное из мастер-плана Арсеньева – 43800 просмотров.

3. Прием заявок на телефестиваль «Человек и море» подходит к завершению. Конкурс преодолел рубеж в 50 работ – 8431 просмотр.

4. Бронзовых Борцов одели в строительные леса до сентября – 8060 просмотров.

5. Рецепт вечной молодости точно знают на «Тропе женьшеня» - 7168 просмотров.

Читатели сайта «Вести: Приморье» тоже определили своих информационных фаворитов среди собственных репортажей телерадиокомпании.

1. Гарпун в шее женщины, мужчина с жуткими ожогами: Разборки соседей напугали Приморье -

2. Освоить рабочие профессии помогут в Лесозаводском индустриальном колледже – 1500 просмотров.

3. Нашествие ворон: в Приморье ищут способ борьбы с агрессивными пернатыми - 1192 просмотра.

4. Катерина и Диомид Челюскин вернулись в родные бескрайние воды – 1131 просмотр.

5. Тренер занимался с детьми на внутриквартальной дороге. Была ли реальная угроза для детей – 901 просмотр.

На канале Дзен «Вести: Приморье» безусловный лидер – статья – «Гарпун в шее, жуткими ожоги от огнемета: разборки соседей напугали Приморье» - 10263 показов.

Выражаем признательность нашим зрителям, читателям, подписчикам. Будьте с нами и будьте в курсе событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]