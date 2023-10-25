«Вести: Приморье» представляют TOP – 5 собственных новостей и видеорепортажей на медиаплощадках телерадиокомпании
На официальном сайте «Вести: Приморье», телеграмм-канале «Вести: Приморье», сообществе «ВКонтакте», сообществе «Одноклассники», дзен-канале «Вести: Приморье» абсолютными лидерами, вошедшими в TOP-5 с 13 по 19 октября 2023 года, стали следующие медиатексты и видео:
- С женой на передовой: боец из Приморья сыграл свадьбу в зоне СВО - 110 498 просмотров.
- Во Владивосток прилетел первый за много лет авиарейс из китайского Даляня – 102 625 просмотров.
- Поездка на такси из Владивостока обойдется двум московским блогерам в 500 тысяч рублей - 91 922 просмотра.
- Во всем виновата Соня. Мобильное мошенничество - 47 435 просмотров.
- В Приморье продолжаются обсуждения проекта краевого бюджета на ближайшие 3 года. - 12 575 просмотров.
Читатели сайта «Вести: Приморье» тоже определили своих информационных фаворитов:
- "Пожалуйста, проголосуй!". Телефонные мошенники активизировались в Приморье – 1839 просмотров.
- Поездка на такси из Владивостока обойдется двум московским блогерам в 500 тысяч рублей - 1 049 просмотров.
- Пепелище на месте крестьянского хозяйства разгорелось с новой силой - 948 просмотров.
- "Волшебная" веревочка: на какие хитрости идут тренеры, чтобы научить детей плавать – 940 просмотров.
- Субботник с самым красивым в мире видом прошел во Владивостоке - 938 просмотров.
Благодарим подписчиков телеграм-канала «Вести:Приморье» для себя они выбрали следующие посты:
- Во всем виновата Соня. Мобильное мошенничество – 39200 просмотров.
- Поездка на такси из Владивостока обойдется двум московским блогерам в 500 тысяч рублей -33 400 просмотров.
- Во Владивосток прилетел первый за много лет авиарейс из китайского Даляня – 10700 просмотров.
- Пепелище на месте крестьянского хозяйства разгорелось с новой силой – 10400 просмотров.
- Обсуждение краевого бюджета – 9323 просмотров.
Подписчики сообщества «Вести: Приморье» - «ВКонтакте» обратили свое внимание на такие новости и видеорепортажей:
- С женой на передовой: боец из Приморья сыграл свадьбу в зоне СВО- 98554 просмотров.
- Поездка на такси из Владивостока обойдется двум московским блогерам в 500 тысяч рублей - 38 485 просмотров.
- С пирогами встречают первых пассажиров авиарейса Далянь-Владивосток в аэропорту дальневосточной столицы - 35 543 просмотров.
- Поезд Победы» путешествует по Приморью, открыта выставка и в Артёме – 6843 просмотра.
- Школьные тропы на Патрокле: нет дороги и остановок – 3717 просмотров.
Подписчики сообщества «Вести: Приморье» - «Одноклассники» отдали предпочтение указанным ниже новостям и видеорепортажам:
- Во Владивосток прилетел первый за много лет авиарейс из китайского Даляня - 56031 просмотр.
- Поездка на такси из Владивостока обойдется двум московским блогерам в 500 тысяч рублей – 19 445 просмотров.
- С женой на передовой: боец из Приморья сыграл свадьбу в зоне СВО – 8406 просмотров.
- Пепелище на месте крестьянского хозяйства разгорелось с новой силой – 1651 просмотр.
- Лилигр живет в Приморье. В мире их не больше десятка - 927 просмотров.
На канале Дзен «Вести: Приморье» безусловные лидеры:
- "Тяжело смотреть": экспозиции «Поезда Победы» не оставили равнодушными приморцев – 3190 просмотров.
- С женой на передовой: боец из Приморья сыграл свадьбу в зоне СВО - 2251 просмотр.
- Вернувшихся из зоны СВО бойцов дайверы обучат расслабляться в "невесомости" - под водой – 2113 просмотров.
- Форум молодежи во Владивостоке: дан старт игрофикации - 2514 просмотров.
- 5. ВДЦ "Океан" открыл свои двери для детей из Херсонской области - 1962 просмотров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]