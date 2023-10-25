«Вести: Приморье» представляют TOP – 5 собственных новостей и видеорепортажей на медиаплощадках телерадиокомпании

На официальном сайте «Вести: Приморье», телеграмм-канале «Вести: Приморье», сообществе «ВКонтакте», сообществе «Одноклассники», дзен-канале «Вести: Приморье» абсолютными лидерами, вошедшими в TOP-5 с 13 по 19 октября 2023 года, стали следующие медиатексты и видео:

С женой на передовой: боец из Приморья сыграл свадьбу в зоне СВО - 110 498 просмотров. Во Владивосток прилетел первый за много лет авиарейс из китайского Даляня – 102 625 просмотров. Поездка на такси из Владивостока обойдется двум московским блогерам в 500 тысяч рублей - 91 922 просмотра. Во всем виновата Соня. Мобильное мошенничество - 47 435 просмотров. В Приморье продолжаются обсуждения проекта краевого бюджета на ближайшие 3 года. - 12 575 просмотров.

Читатели сайта «Вести: Приморье» тоже определили своих информационных фаворитов:

"Пожалуйста, проголосуй!". Телефонные мошенники активизировались в Приморье – 1839 просмотров. Поездка на такси из Владивостока обойдется двум московским блогерам в 500 тысяч рублей - 1 049 просмотров. Пепелище на месте крестьянского хозяйства разгорелось с новой силой - 948 просмотров. "Волшебная" веревочка: на какие хитрости идут тренеры, чтобы научить детей плавать – 940 просмотров. Субботник с самым красивым в мире видом прошел во Владивостоке - 938 просмотров.

Благодарим подписчиков телеграм-канала «Вести:Приморье» для себя они выбрали следующие посты:

Во всем виновата Соня. Мобильное мошенничество – 39200 просмотров.

Поездка на такси из Владивостока обойдется двум московским блогерам в 500 тысяч рублей -33 400 просмотров. Во Владивосток прилетел первый за много лет авиарейс из китайского Даляня – 10700 просмотров. Пепелище на месте крестьянского хозяйства разгорелось с новой силой – 10400 просмотров. Обсуждение краевого бюджета – 9323 просмотров.

Подписчики сообщества «Вести: Приморье» - «ВКонтакте» обратили свое внимание на такие новости и видеорепортажей:

С женой на передовой: боец из Приморья сыграл свадьбу в зоне СВО- 98554 просмотров.

Поездка на такси из Владивостока обойдется двум московским блогерам в 500 тысяч рублей - 38 485 просмотров. С пирогами встречают первых пассажиров авиарейса Далянь-Владивосток в аэропорту дальневосточной столицы - 35 543 просмотров. Поезд Победы» путешествует по Приморью, открыта выставка и в Артёме – 6843 просмотра. Школьные тропы на Патрокле: нет дороги и остановок – 3717 просмотров.

Подписчики сообщества «Вести: Приморье» - «Одноклассники» отдали предпочтение указанным ниже новостям и видеорепортажам:

Во Владивосток прилетел первый за много лет авиарейс из китайского Даляня - 56031 просмотр. Поездка на такси из Владивостока обойдется двум московским блогерам в 500 тысяч рублей – 19 445 просмотров. С женой на передовой: боец из Приморья сыграл свадьбу в зоне СВО – 8406 просмотров. Пепелище на месте крестьянского хозяйства разгорелось с новой силой – 1651 просмотр. Лилигр живет в Приморье. В мире их не больше десятка - 927 просмотров.

На канале Дзен «Вести: Приморье» безусловные лидеры:

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]