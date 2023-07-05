Дорогу на Татарку грейдируют, проезд на Фадеева закончен

Пляж на Татарской набережной Владивостока одно из любимых мест отдыха владивостокцев. Июньская непогода сделала пути к пляжу непригодным для комфортного проезда. Жители неоднократно просили муниципалитет обратить на них внимание. Накануне муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» приступило к профилированию дороги в районе пляжа на улице Татарской, сообщают «Вести:Приморье».

«Дорожное полотно отсыпаем скальным грунтом и асфальтной крошкой, проводим грейдирование, чтобы обеспечить комфортный проезд для отдыхающих. Для завершения работ потребуется ещё несколько дней. Завершить их сможем после непогоды», – прокомментировали на муниципальном предприятии.

По словам специалистов, дорожники постоянно мониторят во Владивостоке состояние грунтовых дорог. Их регулярно профилируют, проводя грейдирование и отсыпку полотна. На прошлой неделе бригады проводили эту работу на Нефтеветке, Ботанической, Карла Маркса, Энгельса, Путятинская, Тельмана, Североморской, Рыбацкой, в посёлках Поспелово, Воевода, Подножье и Рында на острове Русский.

Продолжается и комплексная работа по асфальтированию дорог. Ремонт проезда от дома № 14в до № 18в на улице Фадеева сделали намного раньше срока, хотя план был установлен на август.

В управлении дорог Владивостока отмечают, что из 30 адресов, завершены уже на 12. В их числе на улице Фадеева.

«Подрядчик провёл необходимые подготовительные мероприятия и заасфальтировал проезд. Новый асфальт появился на участке протяженностью порядка 240 метров», – сказали специалисты управления.

В ближайшее время будет проведена процедура приёмки. При выявлении замечаний подрядчик оперативно их устранит. До этого момента городская администрация работы не принимает и не оплачивает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]