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Дорогу на Татарку грейдируют, проезд на Фадеева закончен

Дорогу на Татарку грейдируют, проезд на Фадеева закончен

Пляж на Татарской набережной Владивостока одно из любимых мест отдыха владивостокцев. Июньская непогода сделала пути к пляжу непригодным для комфортного проезда. Жители неоднократно просили муниципалитет обратить на них внимание. Накануне муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» приступило к профилированию дороги в районе пляжа на улице Татарской, сообщают «Вести:Приморье».

«Дорожное полотно отсыпаем скальным грунтом и асфальтной крошкой, проводим грейдирование, чтобы обеспечить комфортный проезд для отдыхающих. Для завершения работ потребуется ещё несколько дней. Завершить их сможем после непогоды», – прокомментировали на муниципальном предприятии.

По словам специалистов, дорожники постоянно мониторят во Владивостоке состояние грунтовых дорог. Их регулярно профилируют, проводя грейдирование и отсыпку полотна. На прошлой неделе бригады проводили эту работу на Нефтеветке, Ботанической, Карла Маркса, Энгельса, Путятинская, Тельмана, Североморской, Рыбацкой, в посёлках Поспелово, Воевода, Подножье и Рында на острове Русский.

Продолжается и комплексная работа по асфальтированию дорог. Ремонт проезда от дома № 14в до № 18в на улице Фадеева сделали намного раньше срока, хотя план был установлен на август.

В управлении дорог Владивостока отмечают, что из 30 адресов, завершены уже на 12. В их числе на улице Фадеева.

«Подрядчик провёл необходимые подготовительные мероприятия и заасфальтировал проезд. Новый асфальт появился на участке протяженностью порядка 240 метров», – сказали специалисты управления.

В ближайшее время будет проведена процедура приёмки. При выявлении замечаний подрядчик оперативно их устранит. До этого момента городская администрация работы не принимает и не оплачивает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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