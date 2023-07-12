Глава Владивостока провел госприёмку стадиона «Авангард»

После проведенной инспекции стадиона «Авангард» глава Владивостока Константин Шестаков, заявил о готовности все инфраструктуры спортивного объекта к проведению соревнований и встрече зрителей, сообщают «Вести:Приморье».

Мэр осмотрел ядро стадиона, зрительские трибуны, боксы для мототехники и т.п.

Глава Владивостока обсудил с руководством стадиона подготовку к первой домашней гонке, которая состоится уже в этот четверг, 13 июля. Городские службы исполняют поручения по благоустройству на верхней площадке стадиона, а также по организации выездной торговли в день мероприятия. Зрители смогут перекусить, освежиться мороженым и прохладительными напитками. Сувенирная продукция с символикой любимой команды «Восток» окажется фишкой, приуроченной к долгожданному открытию «Авангарда». Ее смогут приобрести все желающие.

«В ходе проверки выявили ряд технических замечаний, которые будут устранены в ближайшие дни, но в целом – мы вышли на финишную прямую и готовы проводить на стадионе первую после долгого перерыва гонку по спидвею, пригласив на трибуны зрителей», - отмечает Константин Шестаков.

Историческое досье

В 1932 году на территории бывшего Мальцевского базара во Владивостоке было построен стадион «Судостроитель» (он оказался домашним для одноименной футбольной команды краевой столицы) Но уже в 1955 году стадион получил название «Авангард» и стал единственным на Дальнем Востоке специализированным стадионом для соревнований по трековым мотогонкам.

В 2020 году стадион «Авангард» был закрыт на глобальную реконструкцию. Под старым стадионом выявили не только ненадежный грунт и старые коммуникации. Строители нашли здесь советскую подпорную стену и даже бомбоубежище. Именно по этой причине работы заняли три года. В ходе преобразований полностью обновлено поле стадиона, трек для мотогонок, трибуны для зрителей. Заменено ограждение, установлен телевизионный экран большого формата, смонтирована новая система освещения. Капитально отремонтирован административно-бытовой корпус, где размещены в том числе гаражные боксы для мототехники. Построено помещение судейской, где установлен пульт для управления звуковым, световым оборудованием, вся необходимая аппаратура для фиксации соревнований. И теперь стадион ждет свой первый мотокросс на обновленной гаревой дорожке и благодарных болельщиков!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]