Стадион для соревнований международного уровня появится в столице ДВФО

Эскизный проект реконструкции стадиона «Авангард» представили на общественных слушаниях. Объект планируют сделать современным многофункциональным спортивно-культурным центром, который сможет принимать различные мероприятия международного уровня, — сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте физкультуры и спорта.

Представители «Строительно-технической диагностической компании», которая занимается разработкой проектно-сметной документации, сообщили, что на стадионе планируют построить новую зрительскую трибуну. По сравнению с нынешней ее вместимость увеличится до 7 тысяч посадочных мест.

Уникальность будущей трибуны – появление над ней навеса, который позволит проводить мероприятия при любой погоде. При этом сооружение будет оборудовано шумозащитными экранами. Благодаря им при проведении концертов и соревнований не будет нарушен покой местных жителей.

На трибуне также установят современные мониторы, которые позволят более детально наблюдать зрителям за проводимыми мероприятиями. Также по проекту предусмотрены специальные места для маломобильных граждан.

«Благодаря пандусам и специальным подъемникам стадион смогут свободно посещать люди с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывают в управлении развития физической культуры и спорта. - Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению смогут не только посещать спортивные и культурные мероприятия, но и проводить занятия по игровым видам спорта».

Помимо этого, внутри самой трибуны оборудуют туалетные комнаты, спортивные залы и комментаторскую комнату.

На стадионе планируют оборудовать современные гаревые и беговые дорожки, а также сделать поле с искусственным покрытием для игры в футбол. Для спидвеистов построят техпарк для обслуживания мототехники. Кроме того, на территории спортивного объекта появится новая система освещения и видеонаблюдения.

«После проведения капитального ремонта отдельных объектов «Авангарда» посещение стадиона станет возможным для всех категорий населения. На стадионе будут заниматься различными видами спорта, не только спидвеем и мотокроссом», – добавили специалисты.

В управлении развития физической культуры и спорта также отметили, что в настоящее время ведется разработка проекта охранной зоны входной колоннады стадиона, которая является памятником архитектуры. Во время ремонта этот объект будет полностью сохранен.

Участники общественных слушаний поддержали предложения подрядной организации по реконструкции стадиона «Авангард». Разработка проектно-сметной документации завершится до конца года. Ремонт объекта планируют начать в 2020 году. На эти цели из федерального бюджета направлено более 157 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]