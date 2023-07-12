Ровно 105 лет назад Дальсовнарком принял решение о выпуске дальневосточных краевых бон

Ровно 105 лет назад — в июле 1918 года расположенный в Хабаровске Дальсовнарком принимает решение о выпуске дензнаков местного значения – дальневосточных краевых бон, сообщают об этом историческом факте "Вести:Приморье".

Боны достоинством 10, 20 и 50 рублей были напечатаны на хорошей бумаге и одинаково оформлены. На одной стороне – земной шар, надпись «Дальний Восток» и подписи трех руководителей Дальсовнаркома. На обратной стороне надпись: «Обязателен к обращению в пределах Дальнего Востока». А также изображение рабочего с молотом и крестьянина с косой – прообраз будущего известного символа – серпа и молота. В народе боны эти прозвали «косарями».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]