Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом

Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорил, что Дальний Восток — балласт, требующий денег.

Глава Якутии Айсен Николаев в докладе на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока, задался вопросом: "Нужен ли России Дальний Восток?"

"Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний", — сказал руководитель республики.

"Не знаю, какие придурки так говорили", — прервал его Путин.

Николаев ответил, что такие высказывания звучали еще четверть века назад.

"Ну, четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне", — предложил президент.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]