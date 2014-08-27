Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом
Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорил, что Дальний Восток — балласт, требующий денег.
Глава Якутии Айсен Николаев в докладе на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока, задался вопросом: "Нужен ли России Дальний Восток?"
"Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний", — сказал руководитель республики.
"Не знаю, какие придурки так говорили", — прервал его Путин.
Николаев ответил, что такие высказывания звучали еще четверть века назад.
"Ну, четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне", — предложил президент.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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