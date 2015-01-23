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Путин сделал важное заявление о судьбе плоских авиатарифов на Дальний Восток

Путин сделал важное заявление о судьбе плоских авиатарифов на Дальний Восток

Фото: ria.ru

В рамках большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина журналист с Камчатки задал главе страны о судьбе плоских авиатарифов при перелетах на Дальний Восток страны.

Путин отметил, что Камчатка очень важный регион с экономической, социальной и военной точки зрения. Он добавил, что отменять плоские тарифы на билеты не могут.
В рамках "Аэрофлота" еще есть резервы, заверил президент.
"Будем расширять программу льготных билетов на Дальний Восток", - пообещал Путин.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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