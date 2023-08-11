В бухтах Приморья хотят укрыться от тайфуна "Ханун" суда из Южной Кореи
В бухтах Приморья планируют укрыться от тайфуна "Ханун" 20 иностранных судов. Они запросили соответствующее разрешение у российских пограничников, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТАСС.
Иностранные суда запросили у российских пограничников разрешение зайти в бухты Приморья, чтобы укрыться от приближающегося тайфуна "Ханун".
"Запрос на возможность укрыться от непогоды в бухтах Приморского края поступил от 20 иностранных судов. 16 из них под флагом Республики Корея, остальные - других стран", - Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение на 10-11 августа в связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона "Ханун". Во Владивостоке и на большей части территории края ожидаются сильные, местами очень сильные осадки. 12 августа дожди сохранятся в западной половине края. Общее количество осадков может составить 60-160 мм (50-110% от месячной нормы).
Тайфун "Ханун" вышел к югу Приморья 11 августа. Хабаровских спасателей направили в Приморье на время тайфуна.