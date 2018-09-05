Почти все северокорейские суда покинули воды Приморья после тайфуна (видео)

Почти все северокорейские суда, которые укрывались от тайфуна "Линлин" у берегов Приморья, покинули российские воды, сообщил РИА Новости представитель регионального пограничного управления УФСБ РФ.

Российские пограничники 7 сентября сообщили, что сотни иностранных судов скопились в бухтах на севере Приморья из-за тайфуна "Линлин", в том числе порядка 150 шхун из Северной Кореи. Для контроля за обстановкой в эти районы были направлены дополнительные силы, пограничники проводили рейдовые мероприятия, чтобы предотвратить высадку на берег иностранных рыбаков.

"Все суда ушли, одно осталось. Пока нет информации, что с ним, но оно под контролем", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, пограничникам не пришлось спасать иностранных рыбаков с разбитых шхун. В ходе тайфуна "Кроса" в августе иностранные суда также запросили разрешение переждать непогоду близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "терплю бедствие". С нормализацией погоды сотни северокорейских шхун ушли из российских вод. С разбитых штормом судов КНДР было снято 75 рыбаков, их отправили на родину.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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