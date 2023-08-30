Toyota в Японии остановила работу из-за кибератаки недовольных сливом радиоактивной воды на Фукусиме

Все заводы Toyota в Японии приостановили работу из-за сбоя в системе, не позволяющего заказывать запчасти для конвейеров. Автопроизводитель и министерство экономики, торговли и промышленности не считают, что речь идет о кибератаке. Но в последние дни предприятия и учреждения в Японии жаловались на беспокоящие телефонные звонки — по данным правительства страны, они, скорее всего, были из Китая и связаны с выбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на сетевое издание Forbs.ru.

В Японии 12 из 14 заводов Toyota Motor, выпускающие автомобили под брендами Toyota и Lexus, приостановили работу из-за сбоя в системе, сообщило агентство Nikkei. Позже министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что все 14 заводов Toyota приостановили работу, то есть вечером, 29 августа, закрыл оставшиеся два предприятия в префектурах Фукуока и Киото.

«Четырнадцать автомобильных заводов с 25 конвейерами не могут обрабатывать заказы на детали из-за системного сбоя», — уточнил AFP представитель автопроизводителя. «На данный момент мы считаем, что это не кибератака», — подчеркнул он.

Представитель Toyota отметил, что в настоящее время проблема затронула только заводы на территории Японии. Он не сказал, когда может возобновиться нормальное производство.

Тем временем, в китайских социальных сетях появляются карикатуры, связанные со сливом радиоактивных отходов с АЭС "Фукусима" в воды Тихого океана.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]