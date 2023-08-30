Вода отрезала села Хасанского округа от большой земли: разрушены мосты, проблемы со связью

В Хасанском округе нарушено транспортное сообщение, переливы на дорогах, точных данных о количестве жилых помещений и социальных объектов, оказавшихся в зоне затопления, на утро нет, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на телеграм-канал Хасанского округа.

Нарушено транспортное сообщение на 84 км и 126 км автодороги Раздольное-Хасан. На 24 км автодороги Приморский - Перевозное разрушен "горбатый мост», проезда нет.

Переливы на дорогах Раздольное - Приморский,Раздольное - Безверхово, Раздольное - Гвоздево. Перед Бамбурово камни на дорогах, которые превратились в реки.

Нет транспортного сообщения с населенными пунктами Нерпа, Рыбак, Андреевка, Витязь, Рисовая Падь, Рязановка, Приморский, Безверхово. На большей территории округа проблемы со связью.

Электроснабжение нарушено в Андреевке, Приморском, Славянке, Нерпе, Краскино, Барабаше.

Точной информации о количестве жилых помещений и социальных объектов, оказавшихся в зоне затопления, нет.

Группировка спасателей увеличена

В селе Андреевка Хасанского округа увеличена группировка спасателей. В селе подмыт мост и размыт трубчатый переход на въезде. Часть дорог, находящихся в низменных участках, затоплено, количество затопленных территорий уточняется.

Группа спасателей добиралась населенный пункт через водные переливы на плавредствах. Для оказания помощи населению в Андреевку дополнительно направлены 22 спасателя и 11 единиц техники, в том числе пять лодок.



В школе в поселке Зарубино развернут пункт временного размещения. Также в школе села Андреевка, находящейся на возвышении, созданы комфортные условия для безопасного пребывания людей.

ПВР развернуты в клубе также в селе Барабаш, в ФОКе поселка Славянка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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