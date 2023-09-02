Владимир Путин поздравил народ Вьетнама с 78-летием провозглашения независимости республики

Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонгу и и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгу с 78-летием провозглашения независимости республики, сообщается на сайте Кремля, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Смотрим.ру.

Обращаясь к президенту Во Ван Тхыонгу и генсекретарю ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгу, российский лидер отметил, что отношения двух стран имеют в основе традиции дружбы и уважения. Россия и Вьетнам плодотворно сотрудничают как в двусторонних делах, так и на международной арене.

Президент РФ отметил, что страны сотрудничают по разным направлениям, а стратегическое партнерство будет укрепляться ради стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин пожелал руководителям Вьетнама доброго здоровья и успехов, а всем вьетнамцам – благополучия и процветания.

В июле глава Минобороны России Сергей Шойгу и замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен обсудили развитие сотрудничества между двумя странами.

День независимости Вьетнама

2 сентября 1945 Вьетнам провозгласил свою независимость и объявил о создании Демократической Республики Вьетнам. В этот же день было сформировано временное правительство, которое возглавил первый президент новой страны - Хо Ши Мин.

День независимости (Quốc khánh), который во Вьетнаме отмечают ежегодно 2 сентября, — главный государственный праздник, который вся страна отмечает с размахом - митинги, парады, гуляния, выступления местных артистов.

Во второй половине XIX века Вьетнам попадает в колониальную зависимость от Франции. Страна искусственно разделяется на три части — колонию Кохинхина (Южный Вьетнам), протектораты Аннам (Центральный Вьетнам) и Тонкин (Северный Вьетнам). Вместе с Лаосом и Камбоджей Вьетнам вошел в состав Французского Индокитая.

К 1930-м годам в стране складывается мощное национально-освободительное движение, возглавляемое Коммунистической партией Индокитая во главе с лидером — Хо Ши Мином (Ho Chi Minh).

В годы Второй мировой войны Вьетнам был захвачен японцами, сначала обезоружившими, а затем полностью нейтрализовавшими французские гарнизоны. К концу войны японцы были вынуждены вывести свои войска для усиления обороны Японии и Маньчжурии.

Воспользовавшись возникшим вакуумом власти, коммунисты, создавшие Вьетминь — широкую коалицию из различных освободительных движений, в августе 1945 года ликвидировали последние институты колониальной администрации (так называемая Августовская революция), и 2 сентября 1945 года в речи Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама, обнародовав Декларацию независимости.

2 сентября 1969 года Хо Ши Мина не стало, но его присутствие пропитало Вьетнам.

Годовщина кончины Хо Ши Мина отмечается во Вьетнаме 3 сентября, в стране это государственный выходной. Хотя реально он скончался 2 сентября, но было принято решение не сообщать народу об уходе вождя в тот же день, чтобы не омрачать торжества по случаю Дня независимости.

Традиционно в День независимости по всему Вьетнаму проходят памятные и праздничные мероприятия. Вспоминают и чтят тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу, возлагая цветы к памятникам и мемориалам. По всей стране проходят демонстрации, митинги, собрания, народные гуляния с выступлением творческих коллективов и артистов. Завершается всё праздничным салютом.