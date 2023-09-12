Airbus-A320 Уральских авиалиний совершил экстренную посадку на кукурузном поле под Новосибирском

По предварительной информации, причина аварийной посадки пассажирского самолета, совершавшего рейс Сочи-Омск, — отказ гидросистемы. На его борту находилось 170 человек, включая 23 ребенка и шесть членов экипажа.

По данным Flightradar, вместо посадки в Омске самолет сменил курс, подал основной сигнал тревоги 7700 и развернулся в сторону Новосибирска. Затем экипажу удалось посадить самолет в чистом поле, сохранив целостность фюзеляжа и избежав возгорания.

По предварительным данным, серьезно пострадавших в самолете нет. Разрушений на земле нет. На месте посадки работают спасатели МЧС.

Росавиация сообщила, что связь с экипажем установлена, все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте Каменка. За медицинской помощью никто из находившихся на борту не обращался. В Новосибирской области организован оперативный штаб, из Омска вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. В район посадки направлены автобусы для перевозки пассажиров в Новосибирск.

Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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