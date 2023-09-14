Китай собирается интегрировать Тайвань через инвестиции и предоставление работы тайваньцам

Пекин обнародовал масштабный план по превращению прибрежной провинции Фуцзянь в образцовую зону для «интеграции» с Тайванем в попытке продвинуть мирное объединение в преддверии президентских выборов на Тайване в январе 2024 года, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post (SCMP).

Китай также будет способствовать зачислению большего числа тайваньских студентов в университеты и научно-исследовательские институты провинции Фуцзянь, созданию рабочих мест и улучшению бизнес-среды для работников и компаний с острова, так трактует информацию гонконгской газеты востоковед Николай Вавилов.

Отмечается, что будет оказана поддержка различным типам предприятий, особенно тайваньским фирмам, для найма большего числа сотрудников с острова и приняты специальные меры по облегчению доступа на рынки.

Провинция Фуцзянь также проведет пилотный проект, который позволит тайваньским операторам инвестировать в создание компаний по производству радио- и телепрограмм и их эксплуатации.

Reuters сообщает, что Пекин будет поощрять тайваньские фирмы в провинции Фуцзянь к размещению акций на китайских фондовых биржах.

Китай расширит доступ для тайваньских инвесторов, улучшив транспортную и инфраструктурную связь между Тайванем и провинцией Фуцзянь, одновременно создавая более "спокойную" среду для путешествий через пролив.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]