Еще два потенциальных тропических шторма образовались в Тихом океане

В приэкваториальной зоне Тихого океана образовались еще две перспективные тропические депрессии, каждая из которых может развиться до тропического шторма.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, сегодня утром одна из них находилась в районе с координатами 26.1° с.ш. и 147.0° в.д. Медленно смещается в западном направлении над акваторией Тихого океана и угрожает лишь судам, которые могут встретиться на ее пути.

Вторая находится над акваторией Южно-Китайского моря, в районе с координатами 18.3° с.ш. и 118.5° в.д., смещается в северном направлении около 40 км/час Давление в центре 1000 гПа, максимальный ветер 16–17 м/сек. Ближайшей ночью вихрь выйдет в Тайваньский пролив, а затем обрушится на юго-восточное побережье Китая в районе провинции Фуцзянь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]