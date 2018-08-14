Две новых тропических депрессии зародились в Тихом океане

В настоящее время в Тихом океане сформировались две тропические депрессии.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода", одна из них в начале недели прошла вдоль острова Тайвань, смещалась в северном направлении и достигла акватории Восточно-Китайского моря. На сегодняшнее утро вихрь находится в районе с координатами 31° с.ш. и 123° в.д., давление в центре 1 006 гПа. Он продолжает своё движется на север со скоростью 20 км/ч и находится на расстоянии 200–300 км от восточного побережья Китая. Скорее всего, дальнейшего развития этот вихрь не получит, заполнится над акваторией моря.

Вторая тропическая депрессия смещается над акваторией Филлипинского моря. Утром она находилась в районе с координатами 15° с.ш., 133,3° в.д. Давление в центре 1 002 гПа, ветер в центре 16 м/с, смещается медленно в северном направлении. В ближайшие дни у вихря есть все шансы достигнуть стадии тропического шторма, который, согласно прогнозам, будет смещаться на северо-запад. В ближайшие сутки вихрь не поменяет своего направления и к концу недели, по предварительным расчётам, достигнет оcтрова Тайвань. В связи с большой заблаговременностью о выходе его на Японское море говорить ещё рано, - отмечают приморские синоптики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]