В выходные дни в Японское море может выйти новый тропический шторм

В Филлипинском море зародилась очередная тропическая депрессия, смещающаяся в западном, северо-западном направлении.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", накануне вихрь углубился, давление в центре составило 1000 гПА, и достиг стадии тропического шторма с порядковым номером 13. Назвали его «Линлин». Вихрь находится в районе с координатами 15,1 ° с.ш., 126,1 ° в.д., ветер в центре 18 м/с. Движется со скоростью 25 км/ч и сохраняет прежнее направление. Предположительно в конце рабочей недели вихрь достигнет юга Восточно-Китайского моря и в выходные дни может выйти на акваторию Японского моря.

Это не окончательная версия его движения. Учитывая большую заблаговременность, траектория движения может измениться, и о его влиянии на погоду Приморья говорить еще рано.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]