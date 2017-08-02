В Тихом океане бурлит тайфунная деятельность

В Тихом океане продолжается активная тайфунная деятельность, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет. На сегодняшний день над акваторией бушует два тропических вихря. Восьмой по счёту, «Франциско», образовавшийся 1 августа, смещался в западном, северо-западном направлении и активно углублялся. В ночь на 4 августа он достиг стадии сильного тропического шторма. Утром 5 августа находился в районе с координатами 29,8° с.ш. и 138,3° в.д., давление в центре 985 гПа, максимальный ветер 28 м/с. В ближайшие сутки вихрь продолжит смещаться в том же направлении со скоростью около 32 км/час и утром 6 августа обрушится на остров Кюсю. Затем станет смещаться на северо-запад и через сутки выйдет на Корейский полуостров. Здесь вихрь развернется на северо-восток и 8 августа окажется в Японском море, далее будет смещаться над его акваторией.

По последним расчетам, по-прежнему нет единой версии о дальнейшем его продвижении. По одной из версий, вихрь 8 августа выйдет на Приморский край, а по другой — пройдет вблизи побережья и уйдет в сторону острова Хоккайдо. Но по какой бы из траекторий он не смещался, в период 8–9 августа всё равно окажет влияние на погоду Приморья и вызовет интенсивные дожди. В крае объявлено штормовое предупреждение.

В Филиппинском море в воскресенье из тропической депрессии образовался девятый по счёту тропический шторм и получил имя «Лекима». Сегодня утром находился в районе с координатами 17,9° с.ш. и 129,7° в.д., давление в центре 992 гПа, максимальный ветер 20 м/с. Набирая силу, он смещается в западном, северо-западном направлении со скоростью около 16 км/час. В настоящее время расчётные траектории вихря почти не отличаются. Не изменяя направление движения и достигнув стадии тайфуна, он во второй половине недели выйдет в Восточно-Китайское моря. Затем обрушит на Тайвань ураганные ветры и проливные дожди, а потом направится в сторону восточного побережья Китая. По предварительным расчетам, влияния на погоду Приморья этот тайфун не окажет.

В приэкваториальной зоне Тихого океана на востоке Филиппинского моря в ближайшие двое суток прогнозируется образование новой тропической депрессии. Расчетные траектории этого вихря отличаются от траекторий предыдущих двух вихрей. Образовавшись, она возьмет курс на север. Интенсивно углубляясь, вихрь в начале следующей недели обрушится на Японию. Здесь тайфун повернет на северо-восток и, пройдя над островами, уйдет в Тихий океан. Выхода его в Японское море и влияния на погоду Приморья не прогнозируется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]