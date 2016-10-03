В Тихом океане бушуют сразу три тропических шторма - что достанется Приморью

Над акваторией Тихого океана продолжается бурная тайфунная деятельность. В настоящее время бушуют три тропических шторма. Расчёные траектории вихрей снова изменились, но для каждого из них по разным моделям практически не отличаются.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", тропический шторм «Франциско», пройдя над островом Кюсю ураганными ветрами и тропическими ливнями, минувшей ночью вышел на Корейский полуостров. Вихрь за прошедшие сутки заполнился на 30 гПа, давление в его центре составляет 1 000 гПа, максимальный ветер ослабел до 18 м/с. Смещался на север, северо-запад со скоростью около 32 км/час. В ближайшее время он повернёт на северо-восток и днём выйдет в Восточно-Корейский залив. Далее вихрь будет смещаться над акваторией Японского моря в сторону Хоккайдо на расстоянии около 100–150 км южнее побережья Приморья. Дожди пройдут на большей территории края. Тёплая воздушная масса бывшего тайфуна может обострить фронты, которые будут располагаться над территорией края в период 8–9 августа, что приведёт к увеличению интенсивности дождей.

Сильный тропический шторм «Лекима» сегодня утром находился в районе с координатами 19,7° с.ш. и 128,0° в.д., давление в центре 970 гПа, максимальный ветер 30 м/с. Вихрь, набирая силу, продолжит смещаться на северо-запад и в ночь на 9 августа выйдет на Тайвань, обрушив на его жителей ураганные ветры и мощные ливни. Через сутки тайфун подойдёт к восточному побережью Китая. Теперь выхода его на континент не предполагается. Подойдя к Китаю, вихрь изменит направление движения и станет смещаться на север вдоль его побережья.

В конце вчерашнего дня из тропической депрессии образовался новый тропический шторм с порядковым номером 10, получивший имя «Корса». Утром она находилась в районе с координатами 19,5° с.ш. и 142,4° в.д., давление 1 000 гПа, максимальный ветер 20 м/с. Смещается вихрь на север со скоростью около 25 км/час. В течение 4–5 суток, интенсивно углубляясь, он будет двигаться на север, а затем под натиском антициклона отклонится на северо-восток. Выхода его в Японское море не ожидается. Траектория тайфуна пройдёт на расстоянии 3 300–400 км к югу от Японии.

В приэкваториальной зоне Тихого океана, к западу от Филиппинских островов, минувшей ночью образовалась новая тропическая депрессия. По предварительным расчётам значительного развития в ближайшее время она не получит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]