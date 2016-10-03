Тайфун «Франциско» приближается к Приморью - подтверждают синоптики

Тайфун «Франциско» минувшей ночью подошёл к самому южному острову Японии, Кюсю. Давление в его центре достигает 970 гПа, максимальный ветер 35 м/с. В ближайшее время вихрь будет смещаться на северо-запад и ночью окажется над Корейским полуостровом, вызывая на своём пути тропические ливни и ураганный ветер. Над полуостровом тайфун немного ослабеет, развернётся на северо-восток и утром 8 августа выйдет на северо-запад Японского моря.

По последним расчётам выхода вихря непосредственно на Приморский край не прогнозируется, - отмечает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода. Тайфун будет смещаться вблизи побережья Приморья в сторону острова Хоккайдо. Дожди пройдут на большей территории края, но наиболее интенсивные на юго-востоке.

Другой тропический шторм «Лекима» сегодня утром находился в районе с координатами 18,8° с.ш. и 129,3° в.д. Вихрь с давлением в центре 985 гПа и максимальным ветером до 23 м/с, углубляясь, медленно смещается на запад северо-запад над акваторией Филиппинского моря и пока угрожает лишь судам, которые могут встретиться на его пути. В ночь на 9 августа, пройдя над островами Сакисима, тайфун выйдет на юг Восточно-Китайского моря, а днём всей своей мощью обрушится на северные районы Тайваня. Потом шторм направится к восточному побережью Китая. Но далее расчёты о дальнейшем его продвижении разнятся. По одной версии, тайфун выйдет на материк в районе провинции Фуцзянь и будет медленно заполняться, щедро поливая юго-восточные провинции Китая. По другой версии, вихрь повернёт на север и будет смещаться вдоль восточного побережья Китая.

В приэкваториальной зоне Тихого океана, к западу от Марианских островов, минувшей ночью образовалась новая тропическая депрессия. Утром она находилась в районе с координатами 17,0° с.ш. и 143,5° в.д., давление 1 000 гПа, максимальный ветер 15 м/с. Смещается на север северо-запад со скоростью около 25 км/час. По прогнозам в ближайшие сутки она перейдёт в стадию тропического шторма. Расчётные траектории вихря существенно отличаются. По одной версии вихрь, стремительно набирая силу, продолжит смещаться в этом направлении и в середине следующей недели выйдет на Японию, немного западнее Токио. Далее отклонится к северо-востоку и, пройдя вдоль островов, переместится в Тихий океан. По другой версии вихрь пойдёт на северо-запад, в середине следующей недели подойдёт к Японии западнее, чем по первой версии. Пройдя над юго-западными префектурами, выйдет в Японское море. О дальнейшем его продвижении говорить ещё рано. По третьей версии вихрь около пяти суток будет смещаться на север, затем отклонится на северо-восток. По этой версии траектория тайфуна пройдёт южнее Японии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]