Впервые 64 тонны живого камчатского краба на 16-ти фурах доставлены из Приморья в Суйфэньхэ

Об этом «ВЕСТИ: Приморье» сообщают со ссылкой на телекомпанию приграничного китайского города. В сюжете сообщается также, что груз стоимостью в 15 млн юаней, ввезенный торговой импортно-экспортной компанией «Байма», является и самой крупной партия камчатского краба, когда-либо ввозимая в провинцию Хэйлунцзян через наземные пункты пропуска на границе с Россией. Вес одного камчатского краба в среднем составляет 2,2 килограмма.

Выловленные в Охотском море эти камчатские крабы предназначены для предприятий и ресторанов Шанхая и провинции Чжэцзян. Чтобы ускорить доставку крабов по назначению для них на автомобильном переходе Пограничный-Суйфэньхэ был организован «зелёный коридор». Кроме того, как сообщает телеканал, для того, чтобы ускорить доставку этой партии живых морепродуктов до покупателя, власти Суйфэньхэ и Муданьцзяна договорились об экстренном открытии скоростной автодороги Суйфэньхэ-Муданьцзян, закрытой из-за снегопада.

До конца месяца компания «Байма» планирует ввезти из Приморья еще одну партию королевского краба. И ожидается, что поставки живого к

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

раба через МАПП Пограничное-Суйфэньхэ станут регулярными.