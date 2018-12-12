С начала года из Приморья направлено на экспорт более 20 тыс. тонн разных видов живого краба

С начала 2020 года под контролем Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области из Приморья на экспорт направлено 2 044 партии живого краба разных видов (камчатский, синий, стригун-опилио и другие виды) общим весом 20 199,7 тонн.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, основным импортером живого краба из Приморского края является Республика Корея. В эту страну с начала года направлено 350 партий общим весом 11 975,1 т.



Кроме того, 1 643 партии живого краба общим весом 7 425,4 т экспортированы в Китай. В Японию направлена 51 партия общим весом 799,2 т.



На все экспортные партии должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оформлены ветеринарные сопроводительные документы.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]