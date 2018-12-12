Более тысячи тонн меда экспортировало Приморье в страны Азии

С начала года из Приморья на экспорт направлено более тысячи тонн меда и продукции пчеловодства, сообщают «Вести:Приморье».

По данным Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, на 14 декабря 2020 года из Приморского края на экспорт направлены партии меда и продукция пчеловодства общим весом 1067,8 т. По сравнению с 2019 годом экспорт увеличился на 19,4%.

Большая часть продукции импортирована в КНР. В эту страну с начала года направлена 81 партия меда общим весом 1 062,8 т, отметили в ведомстве.

Кроме того, в 2020 году две партии меда весом 3,8 т экспортированы в Японию и две партии весом 1,2 т в Республику Корея.

На все экспортные партии должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]