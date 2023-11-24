Новости Общество Интересно

Почему мошенники начали просить своих жертв прятаться? Анонс радиовыпуска "Радио России"

Почему мошенники начали просить своих жертв прятаться? Анонс радиовыпуска "Радио России"

В Приморском крае всплеск телефонного мошенничества. Гражданам в интернет-мессенджерах приходят сообщения и звонки от лже-начальников, представителей Центробанка и полиции.

Как обезопасить себя и близких от посегательств на ваши средства нашей радиостанции рассказал начальник отдела по противодействию IT-преступлениям Управления МВД России по Приморскому краю Алексей Большаков.

Полная версия интервью совсем скоро в 13.10 на "Радио России. Приморье".



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Подписывайтесь на наш канал в Telegram,
будьте в курсе последних событий!