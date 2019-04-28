"Радио России Приморье": Как защититься от мошенников? Интервью со старшим следователем Еленой Кугук
Полиция Приморья и "Радио России: Приморье" продолжают совместный проект по профилактике дистанционного мошенничества.
4 февраля в 13.40 в эфире «Радио России. Приморье» состоится интервью начальника отдела радиопрограмм Сергея Нелюбина со старшим следователем Следственного управления УМВД России по Приморскому краю Еленой Кугук. В беседе с майором юстиции речь пойдет о способах защиты граждан от дистанционных мошенничеств.
Современные технологии открыли широкие возможности для незаконопослушных граждан, которые могут использовать различные предлоги для обмана людей, особенно пожилого возраста. Это могут быть и социальные выплаты, и сообщения о надбавке к пенсии, а также звонки на мобильный телефон от лжесотрудников финансовых организаций. Приморцам в очередной раз напомнят о том, что важно объективно оценивать риски, касающиеся денежных переводов, и ни под каким предлогом не сообщать незнакомцам реквизиты банковских карт и пароли.
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