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"Радио России Приморье": Как защититься от мошенников? Интервью со старшим следователем Еленой Кугук

"Радио России Приморье": Как защититься от мошенников? Интервью со старшим следователем Еленой Кугук

Полиция Приморья и "Радио России: Приморье" продолжают совместный проект по профилактике дистанционного мошенничества.

4 февраля в 13.40 в эфире  «Радио России. Приморье» состоится интервью начальника отдела радиопрограмм Сергея Нелюбина со старшим следователем Следственного управления УМВД России по Приморскому краю Еленой Кугук. В беседе с майором юстиции речь пойдет о способах защиты граждан от дистанционных мошенничеств.

Современные технологии открыли широкие возможности для незаконопослушных граждан, которые могут использовать различные предлоги для обмана людей, особенно пожилого возраста. Это могут быть и социальные выплаты, и сообщения о надбавке к пенсии, а также звонки на мобильный телефон от лжесотрудников финансовых организаций. Приморцам в очередной раз напомнят о том, что важно объективно оценивать риски, касающиеся денежных переводов, и ни под каким предлогом не сообщать незнакомцам реквизиты банковских карт и пароли.

Частоты:

Владивосток - 102,1 FM

Уссурийск - 106,0 FM

Находка -101,4 FM

Кавалерово - 102,6 FM

Ольга - 104,4 FM

Арсеньев – 68,6 FM

с. Чкаловское -72,8 FM

с. Новожатково – 70,64 FM

г. Дальнереченск – 69,32 FM

пгт. Кавалерово – 102,6 FM

пгт. Ольга  - 104,4 FM

пгт. Пастун – 103,1 FM

пгт. Терней – 102,1 FM

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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