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«Радио России. Приморье»: Как в Приморье реализуется национальный проект «Культура»

«Радио России. Приморье»: Как в Приморье реализуется национальный проект «Культура»

Всех рады приветствовать, завтра, 11 ноября, в 13 часов 10 минут на частотах радио «Радио России. Приморье» состоится интервью с проректором Дальневосточного государственного института искусств, руководителем центра непрерывного образования — Аллой Смородиновой. Речь пойдет о том, как в Приморье реализуется национальный проект «Культура». Поговорим о специфике этого вопроса в Приморье, а так же о том, чего удалось добиться нашему региону.

Начинаем интервью в 13:10, ждем вас в качестве радиослушателей.

Частоты

Владивосток - 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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