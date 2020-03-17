Сегодня, 12:01
«Радио России. Приморье»: история театра ДВФУ
Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня, 8 июля с 13:00 до 14:00 приглашаем вас послушать в радиоэфире программу «Диалоги о культуре». В рамках нее директор театра ДВФУ — Александр Вовненко расскажет про историю театра, начиная от постройки здания и заканчивая тем, кто там сейчас живет. Будем рады, если вы решите узнать больше о Владивостоке, подключиться к нашему уроку краеведения на частотах радио «России. Приморье» уже сегодня, в 13 часов 10 минут.
Частоты
Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово — 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
Проводное радио
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: