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«Радио России. Приморье»: история театра ДВФУ

«Радио России. Приморье»: история театра ДВФУ

Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня, 8 июля с 13:00 до 14:00 приглашаем вас послушать в радиоэфире программу «Диалоги о культуре». В рамках нее директор театра ДВФУ — Александр Вовненко расскажет про историю театра, начиная от постройки здания и заканчивая тем, кто там сейчас живет. Будем рады, если вы решите узнать больше о Владивостоке, подключиться к нашему уроку краеведения на частотах радио «России. Приморье» уже сегодня, в 13 часов 10 минут.

Частоты

Владивосток -  102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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